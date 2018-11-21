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    Джейхун Байрамов: Более 20 выпускников, обучавшихся в рамках госпрограммы, получили работу в минобразования

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день более 20 выпускников, обучавшихся в рамках государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах, получили работу в министерстве образования".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

    Он отметил, что предпринимаются шаги по обеспечению работой выпускников, обучавшихся в рамках государственной программы: "Большинство этих выпускников обеспечены работой. Они освобождены от первого этапа экзаменов (теста) при приеме в государственные структуры".

    Дж.Байрамов отметил, что каждый год в государственные органы направляется информация о новых выпускниках: "В ряде случаев государственные органы по данном вопросу сами обращаются к нам. Если их не устраивают моменты, связанные с заработной платой, им будет не сложно найти работу в других местах".

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