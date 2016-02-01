​Джалал Алиев похоронен рядом с братом Агилем Алиевым

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Член Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительный член НАНА, доктор биологических наук Джалал Алиев похоронен рядом с братом академиком Агилем Алиевым в l Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, на похоронах присутствовали руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, заместитель премьер-министра Исмет Аббасов, министр внутренних дел Рамиль Усубов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, депутаты, представители интеллигенции, члены семьи покойного.

Отметим, что Дж.Алиев скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни.

Джалал Алиев родился 30 июня 1928 года в городе Нахчыван. Окончил факультет естествознания Нахчыванского института учителей и биологический факультет Азербайджанского государственного университета.

С 1948 года он приступил к работе в кафедре физиологии растений Азербайджанского государственного университета в качестве лаборанта. С 1954 года работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Научно-исследовательском институте земледелия Академии наук Азербайджана. В 1971-1990 годах возглавлял творческую группу физиологии фотосинтеза Института ботаники АН Азербайджана, работал заведующим лабораторией и завотделом, был академическим секретарем раздела биологических наук АН Азербайджана.

Джалал Алиев был депутатом Милли Меджлиса I-III созыва. Академик удостаивался ордена "Истиглал". 18 апреля 2014 года за фундаментальные исследования и достижения в области сельского хозяйства Дж.Алиева удостоили премии Гасан бека Зардаби.

Академик имеет одного ребенка.