Двое студентов БВШН удостоились звания "студент года" в Великобритании

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Студент четвертого курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Рашад Назаралиев, обучающийся по специальности Нефтегазовая инженерия, и студентка третьего курса БВШН Эллада Исазаде, получающая образование по специальности Химическая инженерия, удостоились звания "студент года" Университетом Хериот Ватт (Великобритания) за отличные показатели в обучении в период 2015/2016 учебного года.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, за указанные выше академические успехи в период 2015/2016 учебного года студенты получили сертификат и денежное вознаграждения.

Отметим, что в 2013 году Рашад Назаралиев, набрав 677 баллов на вступительных экзаменах, поступил в БВШН на факультет "Нефтегазовая инженерия". Эллада Исазаде в 2014 году, набрав 648 баллов, поступила на факультет "Химическая инженерия" в БВШН.

Напомним, что получающая образование по специальности Химическая инженерия студентка четвертого курса БВШН Севиндж Гафарлы, продемонстрировав отличные результаты в 2014/2015 учебном году, была объявлена "студенткой года" Университетом Хериот Ватт. Студентка также получила сертификат и денежное вознаграждение.