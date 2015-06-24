 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Директора Шемахинской обсерватории и Института радиационных проблем НАНА уволены с должностей

    На их места временно назначены Намиг Джалилов и Октай Самедов

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обсуждены некоторые кадровые изменения в структуре академии. 

    Как сообщает Report, согласно изменениям, член-корреспондент НАНА Эюб Гулиев уволен с должности директора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси. 

    Согласно другому решению, член-корреспондент НАНА Намиг Джалилов назначен исполняющим обязанности директора обсерватории. 

    В то же время, академик Адиль Гарибов уволен с поста директора Института радиационных проблем НАНА. Доктор физических наук Октай Самедов назначен исполняющим обязанности директора института. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi