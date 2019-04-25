Директор гимназии: Меня не увольняли

Директор Гимназии гуманитарных предметов имени Сеида Джафара Пишавари Хураман Османова прокомментировала сообщения о своем отстранении от должности.

В своем заявлении Report Х.Османова сказала, что распространенная информация не соответствует действительности: "Все это ложная информация. Я с 18 апреля вышла в отпуск из-за проблем в связи с артериальным давлением. На данный момент прохожу курс лечения, после чего вновь вернусь к работе".

Х.Османова отметила, что в настоящее время в гимназии ее обязанности временно исполняет заведующий сектором министерства образования Видади Багиров.

Отметим, что Х.Османова - мать бывшего депутата Джейхуна Османлы.