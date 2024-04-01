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Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Намиг Мехтиев отстранен от занимаемой должности.
Наука и образование
1 апреля 2024 г. 11:14
Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Намиг Мехтиев отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

5 марта представители агентства провели мониторинг в Агдашском государственном гуманитарном колледже. В связи с выявленными недочетами трудовой договор с директором колледжа Намигом Мехтиевым расторгнут с сегодняшней даты.

Мониторинги в средних учебных заведениях страны продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaş Humanitar Kollecinin direktoru nöqsanlara görə işdən çıxarılıb

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