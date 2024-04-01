Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Намиг Мехтиев отстранен от занимаемой должности.

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Намиг Мехтиев отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

5 марта представители агентства провели мониторинг в Агдашском государственном гуманитарном колледже. В связи с выявленными недочетами трудовой договор с директором колледжа Намигом Мехтиевым расторгнут с сегодняшней даты.

Мониторинги в средних учебных заведениях страны продолжаются.