Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа отстранен от должности

Директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Намиг Мехтиев отстранен от занимаемой должности.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.
5 марта представители агентства провели мониторинг в Агдашском государственном гуманитарном колледже. В связи с выявленными недочетами трудовой договор с директором колледжа Намигом Мехтиевым расторгнут с сегодняшней даты.
Мониторинги в средних учебных заведениях страны продолжаются.