Декан факультета Белорусской государственной академии связи побывал в БВШН

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с деканом подготовительного факультета Белорусской государственной академии связи Юрием Степанчуком. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Во время встречи Эльмар Гасымов рассказал гостю об истории становления возглавляемого им высшего учебного заведения, успехах в деятельности Высшей школы и перспективных планах развития, а также о расширении международных связей БВШН. Ознакомившийся c деятельностью БВШН Юрий Степанчук отметил, что здесь на высоком уровне созданы все условия и возможности для успешного обучения студентов.

Обсудив перспективы заключения соглашения о налаживании связей и развитии сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями, стороны пришли к согласию о подписании соответствующего договора. Как подчеркивалось на встрече, подписание такого договора будет способствовать успешному налаживанию сотрудничества как между студентами и преподавателями двух вузов, так и между двумя высшими заведениями в целом.