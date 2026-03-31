Число зарегистрировавшихся на VI конкурс "Yüksəliş" превысило 10 тысяч

Количество участников, зарегистрировавшихся на VI конкурс "Yüksəliş" (Восхождение), превысило 10 тысяч.

Как сообщили Report, совокупное число заявок, поданных за пять предыдущих сезонов, превысило 69 тысяч, что свидетельствует о превращении конкурса в значимую платформу развития человеческого капитала в Азербайджане.

Отмечается, что на сегодняшний день на конкурс подано 69 963 заявки, для 39 536 участников созданы личные кабинеты. В полуфинал вышли 1 254 кандидата, в финал - 488, победителями стали 116 человек.

Согласно статистике, 30,45% участников составляют женщины, 69,55% - мужчины. Среди победителей 55,63% представляют государственный сектор, 34,51% - частный, 6,34% - международные организации и 3,52% - неправительственные структуры.

В текущем сезоне регистрация продолжается активно: более 7 тысяч заявок подано мужчинами, свыше 2 тысяч - женщинами. При этом соотношение участников прошлых сезонов и новых кандидатов остается практически равным, что свидетельствует о стабильном интересе к конкурсу.

Регистрация на VI конкурс "Yüksəliş" стартовала 6 марта и продлится до 16 апреля. К участию допускаются граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года с высшим образованием и не менее чем двухлетним управленческим опытом.