VI "Yüksəliş" müsabiqəsinə qeydiyyatdan keçənlərin sayı 10 mini ötüb
- 31 mart, 2026
- 13:54
VI "Yüksəliş" müsabiqəsinə qeydiyyatdan keçənlərin sayı 10 mini ötüb.
"Report" xəbər verir ki, ümumilikdə ötən beş mövsüm ərzində müsabiqəyə 69 mindən çox müraciətin qeydə alınması onun Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üzrə mühüm platformaya çevrildiyini göstərir.
Məlumata görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsis olunan və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə həyata keçirilən müsabiqə idarəçilik potensialının üzə çıxarılması və peşəkar kadr ehtiyatının formalaşdırılmasına xidmət edir.
Gənclər və idman nazirinin müavini, müsabiqənin İşçi Qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev bildirib ki, "Yüksəliş" ölkədə güclü insan kapitalının formalaşdırılması istiqamətində strateji əhəmiyyət daşıyır.
Onun sözlərinə görə, məqsəd yalnız qalibləri müəyyənləşdirmək deyil, həm də dövlət prioritetlərini həyata keçirə biləcək kadrlar üçün davamlı inkişaf mühiti yaratmaqdır.
Qeyd olunub ki, indiyədək müsabiqəyə 69 963 nəfər müraciət edib, onlardan 39 536 nəfərin şəxsi kabineti yaradılıb. Namizədlərdən 1 254 nəfər yarımfinala, 488 nəfər finala yüksəlib, 116 nəfər isə qalib olub.
Statistikaya əsasən, iştirakçıların 30,45 %-ni qadınlar, 69,55 %-ni kişilər təşkil edir. Qaliblərin isə 55,63 %-i dövlət, 34,51 %-i özəl sektor, 6,34 %-i beynəlxalq qurumlar, 3,52 %-i isə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir.
Cari mövsümdə də qeydiyyat fəallıqla davam edir. İştirakçıların 7 mindən çoxu kişi, 2 mindən çoxu qadındır. Həmçinin əvvəlki mövsümlərdə iştirak edənlərlə ilk dəfə müraciət edənlərin sayı arasında yaxınlıq müşahidə olunur ki, bu da müsabiqəyə marağın davamlı olduğunu göstərir.
Bildirilib ki, müsabiqə çərçivəsində iştirakçıların yalnız nəzəri bilikləri deyil, analitik düşüncə, qərarvermə, liderlik və komanda idarəetməsi bacarıqları da qiymətləndirilir.
Qaliblər üçün nəzərdə tutulan mentorluq proqramı, fərdi inkişaf planları və real layihələrdə iştirak imkanları onların peşəkar inkişafını dəstəkləyir. Artıq 80-dən çox qalib müxtəlif dövlət və özəl qurumlarda məsul vəzifələrə təyinat alıb.
Qeyd edək ki, VI "Yüksəliş" müsabiqəsi üzrə qeydiyyat martın 6-da başlayıb və aprelin 16-dək davam edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər Azərbaycan vətəndaşı olmalı, 21–51 yaş aralığında, ali təhsilli və minimum ikiillik idarəetmə təcrübəsinə malik olmalıdırlar.