Число учащихся в школе в освобожденном Физули возрастет до 500 человек

Число учащихся в недавно открывшейся школе в освобожденном городе Физули возрастет до 500 человек к концу учебного года

Число учащихся в недавно открывшейся школе в освобожденном городе Физули возрастет до 500 человек к концу учебного года.

Об этом корреспонденту Report в Физули сказала директор средней школы №1 имени Мирзы Улугбека Хаджар Махмудова.

По словам директора, за три месяца существования школы в нее уже зачислено 290 учеников: "Возвращение в Физули продолжается, и мы ожидаем, что к концу учебного года число учащихся в учебном заведении возрастет до 500 человек".

23 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека, построенной Узбекистаном в Физули.