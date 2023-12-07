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Число учащихся в школе в освобожденном Физули возрастет до 500 человек

Число учащихся в школе в освобожденном Физули возрастет до 500 человек Число учащихся в недавно открывшейся школе в освобожденном городе Физули возрастет до 500 человек к концу учебного года
Наука и образование
7 декабря 2023 г. 11:28
Число учащихся в школе в освобожденном Физули возрастет до 500 человек

Число учащихся в недавно открывшейся школе в освобожденном городе Физули возрастет до 500 человек к концу учебного года.

Об этом корреспонденту Report в Физули сказала директор средней школы №1 имени Мирзы Улугбека Хаджар Махмудова.

По словам директора, за три месяца существования школы в нее уже зачислено 290 учеников: "Возвращение в Физули продолжается, и мы ожидаем, что к концу учебного года число учащихся в учебном заведении возрастет до 500 человек".

23 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека, построенной Узбекистаном в Физули.

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Версия на английском языке Number of students in school in liberated Fuzul to increase to 500 people
Версия на азербайджанском языке Azad olunan Füzulidə məktəbdə təhsil alan şagirdlərin sayı 500 nəfərə çatacaq

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