БВШН возглавил рейтинг трудоустройства выпускников

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место среди вузов Азербайджана по уровню трудоустройства выпускников.

Как сообщает Report, согласно рейтингу Государственного агентства занятости за 2018-2022 годы, работу получили 402 из 535 выпускников вуза, что составляет 67,3% - самый высокий средний показатель среди высших учебных заведений страны.

Второе место в рейтинге занял Университет ADA: из 1 615 выпускников трудоустроены 1 012 человек (53,5%).

На третьей позиции - Бакинский инженерный университет, где трудоустроены 2 009 из 3 112 выпускников, или 50,6%.