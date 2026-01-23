БВШН возглавил рейтинг трудоустройства выпускников
Наука и образование
- 23 января, 2026
- 16:24
Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место среди вузов Азербайджана по уровню трудоустройства выпускников.
Как сообщает Report, согласно рейтингу Государственного агентства занятости за 2018-2022 годы, работу получили 402 из 535 выпускников вуза, что составляет 67,3% - самый высокий средний показатель среди высших учебных заведений страны.
Второе место в рейтинге занял Университет ADA: из 1 615 выпускников трудоустроены 1 012 человек (53,5%).
На третьей позиции - Бакинский инженерный университет, где трудоустроены 2 009 из 3 112 выпускников, или 50,6%.
