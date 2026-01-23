Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    БВШН возглавил рейтинг трудоустройства выпускников

    Наука и образование
    • 23 января, 2026
    • 16:24
    Бакинская высшая школа нефти (БВШН) заняла первое место среди вузов Азербайджана по уровню трудоустройства выпускников.

    Как сообщает Report, согласно рейтингу Государственного агентства занятости за 2018-2022 годы, работу получили 402 из 535 выпускников вуза, что составляет 67,3% - самый высокий средний показатель среди высших учебных заведений страны.

    Второе место в рейтинге занял Университет ADA: из 1 615 выпускников трудоустроены 1 012 человек (53,5%).

    На третьей позиции - Бакинский инженерный университет, где трудоустроены 2 009 из 3 112 выпускников, или 50,6%.

    Bakı Ali Neft Məktəbi məzunların məşğulluq reytinqində birinci olub
    Baku Higher Oil School tops graduate employment ranking

