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БВШН стал членом всемирно известной Академии сетевой безопасности Fortinet

БВШН стал членом известной Академии сетевой безопасности Fortinet

Специализация "Информационная безопасность" кафедры "Инженерия по автоматизации процессов" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) добилась очередного успеха, став членом всемирно известной Академии сетевой безопасности Fortinet (FNSA - Fortinet Network Security Academy).

Как сообщили Report в Высшей школе, сотрудничество между БВШН и Академией Fortinet предоставит студентам и выпускникам школы нефти возможность развивать свои навыки в кибербезопасности и продвигаться в карьере. В рамках данного сотрудничества студенты примут участие в бесплатной тренинг-программе "Эксперт в области сетевой безопасности Fortinet (Fortinet NSE)". 

Во время тренинга студенты приобретут знания о сети Fortinet и ее особенностях. По завершении тренинг-программы будущие инженеры по информационной безопасности смогут управлять инфраструктурой информационных технологий в любой организации/компании, а также они будут обладать более глубокими знаниями в том, что касается современных проблем кибербезопасности и их решений. 

Кроме того, преподаватели и студенты Бакинской высшей школы нефти также получат доступ к пользованию ресурсами FNSA. Fortinet - одна из всемирно известных компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Компания Fortinet, основанная в 2000 году в Америке, является мировым лидером в области ИТ-обеспечения. Fortinet предлагает своим клиентам самые инновационные и эффективные решения по построению безопасной ИТ-инфраструктуры. Сеть Fortinet, созданная внутри Академии сетевой безопасности Fortinet (FNSA),готовит квалифицированные кадры в области информационной безопасности.

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