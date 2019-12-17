БВШН и британская компания IDF подписали Меморандум о взаимопонимании

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча с делегацией британской компании International Drilling Fluids (IDF).

Как сообщили Report в БВШН, на встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество между Школой нефти и IDF в области нефтегазовой и химической инженерии, обмена специалистами в рамках этого сотрудничества, проведения совместных исследований и др.

Документ подписали ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов и главный исполнительный директор компании International Drilling Fluids Коруш Тахмасиб.

На встрече было достигнуто соглашение о проведении совместных научных исследований, организации различных лабораторных курсов для студентов и проведении тренингов для сотрудников.

Компания International Drilling Fluids предоставляет инженерные услуги по бурению, обустройству и добычи в нефтегазовой промышленности. Компания занимается практической исследовательской деятельностью для решения проблем бурения. Головной офис компании находится в Лондоне. Планируется также открыть офис IDF в Азербайджане.