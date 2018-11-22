БВШН готовит менеджеров проектов совместно с американским университетом Джорджа Вашингтона

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Школа управления проектами (SPM – School of Project Management), действующая в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН), добилась еще одного заметного успеха: общее число выпускников SPM превысило 100 человек. Обучение в ней ведется в рамках сотрудничества БВШН и британской компании Twenty Eighty Strategy Execution (Stratex) на основе программы магистратуры американского Университета Джорджа Вашингтона.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

В SPM созданы все условия для того, чтобы азербайджанские специалисты могли получить качественное образование в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. После успешного завершения каждого модуля студенты получают соответствующие сертификаты, а по окончании учебы выпускникам вручаются сертификаты магистратуры Университета Джорджа Вашингтона.

"Еще одно важное преимущество обучения в SPM – это реальная возможность профессионального и карьерного роста для наших слушателей, – говорит менеджер программ Школы управления проектами Нармин Ахмедова. – Достаточно сказать, что около 20 человек из числа наших выпускников, получивших сертификаты первого ноября этого года, уже получили повышение в должности".

Во время обучения в SPM, курс которого состоит из семи модулей, студенты изучают, среди других, такие предметы, как "Руководство проектом, управление и коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров" и "Качество для менеджеров проекта". Занятия по программе магистратуры в Школе управления проектами ведут опытные преподаватели, отобранные на конкурсной основе менеджерами компании Stratex.