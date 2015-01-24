Подготавливается каталог старинных монет, найденных на территории Азербайджана

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Подготавливается каталог старинных монет стран мира, которые находились в обращении на территории Азербайджана в различные исторические периоды.

Об этом заявила Report главный научный сотрудник Научно-культурного центра при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", член ассоциации нумизматов Ганира Пиргулиева.

Она заявила, что на прошедшей в прошлом году в России конференции Международной ассоциации торгового дела, таможни и купечества Азербайджан был избран членом ассоциации: "Это крупная организация в сфере таможни и торговли. В нее входят деятели науки из 20 стран мира. Каждый год в одной из стран-участниц ассоциации проводятся международные конференции. В прошлом году в российском городе Коломна прошла третья конференция организации. Целью моего выступления на конференции было показать на основе нумизматических материалов уровень торговых связей Азербайджана с различными странами мира в различные периоды".

Г.Пиргулиева отметила, что найденные за последние 5-6 лет нумизматические материалы относятся к средним векам, это монеты V-XVIII веков: "Очень редко находятся европейские монеты. Например, два года назад во время раскопок в Шемкире была найдена очень редкая византийская монета, относящаяся к VI веку".

Отметим, что Международная ассоциация торгового дела, таможни и купечества была создана в России в 2013 году.