    Ботагоз Бермухамбетова: Казахстан расширяет сотрудничество с Азербайджаном в сфере образования

    Наука и образование
    02 мая, 2026
    • 12:47
    Казахстан активизирует усилия по привлечению иностранных студентов, в том числе из Азербайджана.

    Об этом заявила Report заместитель директора Национального центра развития высшего образования Казахстана Ботагоз Бермухамбетова.

    По ее словам, одной из ключевых задач является расширение образовательного сотрудничества и привлечение азербайджанских абитуриентов в казахстанские вузы.

    "Мы приглашаем азербайджанских студентов получить образование в Казахстане. Сегодня Казахстан - одна из крупнейших стран Центральной Азии, где функционирует значительное число международных кампусов, включая такие университеты, как Cardiff University, Coventry University, а также вузы с участием партнеров из Южной Кореи и США", - отметила она.

    Представитель центра подчеркнула, что казахстанские университеты активно развивают совместные образовательные программы с ведущими странами мира, включая Китай, Италию, Францию, Германию и США, что позволяет студентам получать двойные дипломы и международный академический опыт.

    "К 2029 году мы планируем довести число студентов в Казахстане до более чем 100 тысяч. Для этого уже предпринимаются масштабные меры, включая разработку современных образовательных программ и расширение международного сотрудничества", - сказала она.

    Особо она подчеркнула, что в феврале текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Токийскую конвенцию о признании квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    По ее словам, это означает, что дипломы казахстанских вузов признаются в странах региона, включая Японию, Китай и Малайзию, а это открывает выпускникам дополнительные возможности для трудоустройства за рубежом.

    Study in Kazakhstan Казахстан Национальный центр развития высшего образования Казахстана Ботагоз Бермухамбетова
    Botaqoz Bermuhambetova: Qazaxıstan təhsil sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirir
    Botagoz Bermughanbetova: Kazakhstan expanding cooperation with Azerbaijan in education

