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Весенне-летняя сессия БГУ пройдет в гибридном формате

Весенне-летняя сессия БГУ пройдет в гибридном формате Бакинский Государственный Университет (БГУ) проведёт весенне-летнюю сессию 2021/2022-го учебного года в гибридном формате.
Наука и образование
14 февраля 2022 г. 15:10
Весенне-летняя сессия БГУ пройдет в гибридном формате

Бакинский Государственный Университет (БГУ) проведет весенне-летнюю сессию 2021/2022-го учебного года в гибридном формате.

Об этом сообщила Report директор отдела по связям с общественностью и информации БГУ Кямаля Гулиева.

По ее словам, решение было принято на сегодняшнем заседании Ученого совета университета: «Весенне-летняя сессия пройдет аналогично осенней сессии: два дня в режиме онлайн и три дня в традиционной очной форме».

В свою очередь, ректор БГУ Эльчин Бабаев подчеркнул, что особый карантинный режим в Азербайджане действует вплоть до полуночи 1 марта: «Мы наблюдаем рост числа случаев заражения коронавирусом. В случае дополнительных мер по особому карантинному режиму со стороны Кабинета Министров и Министерства образования, они будут учтены на ближайшем заседании Ученого совета университета».

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