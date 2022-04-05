БГУ объявил прием в докторантуру

В соответствии с "Планом приема высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики по подготовке докторантов и диссертантов на 2022 год", утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров, Бакинский государс

В соответствии с "Планом приема высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики по подготовке докторантов и диссертантов на 2022 год", утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров, Бакинский государственный университет (БГУ) объявил прием в докторантуру по программам доктора философии и доктора наук.

Как сообщили Report в БГУ, прием документов будет проводиться в электронной форме посредством Централизованной образовательной информационной системы до 5 мая.

Желающие подать документы должны пройти регистрацию на портале Минобразования portal.edu.az.

Подробную информацию о правилах приема можно получить в отделе магистратуры и докторантуры Центра организации научной деятельности и инноваций БГУ или на официальной интернет-странице (www.bsu.edu.az, http://md.bsu.edu.az).