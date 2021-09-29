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БГУ обратился к родителям студентов

БГУ обратился к родителям студентов Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) начался очный учебный процесс.
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 16:42
БГУ обратился к родителям студентов

Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) начался очный учебный процесс.

Как сообщили Report в университете, учитывая пандемию COVID-19 и принимая во внимание наличие в университете соответствующих условий для проведения лекционных занятий в онлайн-формате, решением Научного совета лекционные занятия будут проводиться на платформе “BLACKBOARD" в онлайн-формате. Очные занятия будут проходить в две смены. Приняты все необходимые меры по охране здоровья студентов и преподавателей, которые будут посещать занятия в очной форме.

У входа в БГУ, в помещениях учебных корпусов, научно-исследовательских институтов и общежитий установлены современные дезинфекционные туннели, турникеты, автоматизированные приборы для измерения температуры и контроля за ношением медмасок. После проверки наличия COVID-паспортов у сотрудников вуза и студентов, электронными средствами замеряется их температура. Входить в учебные корпуса разрешается лишь после прохождения специальных дезинфекционных туннелей.

Наряду с этим, со студентами ведутся регулярные просветительские беседы. В целях соблюдения требований особого карантинного режима, предотвращения случаев заражения, родителей учащихся просят не собираться перед БГУ.

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