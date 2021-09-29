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БГУ о скоплении студентов перед зданием заведения

БГУ о скоплении студентов перед зданием заведения Бакинский государственный университет (БГУ) прокомментировал скопление студентов перед учебным заведением из-за проверки COVID-паспортов в связи с возобновлением очной формы обучения.
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 10:56
БГУ о скоплении студентов перед зданием заведения

Бакинский государственный университет (БГУ) прокомментировал скопление студентов перед учебным заведением из-за проверки COVID-паспортов в связи с возобновлением очной формы обучения.

Заведующая отделом по связям с общественностью и информации БГУ Гюнель Оруджалиева, отвечая на вопрос Report, сказала, что большое количество студентов, а также то, что первокурсники пришли с родителями и родственниками в первый день занятий, привело к скоплению людей перед зданием.

Она отметила, что охранники физически не могут контролировать участки за пределами университетской территории: "В каждом корпусе и на факультетах индивидуально проверяется, есть ли у студентов паспорта о вакцинации, соблюдаются ли меры социального дистанцирования".

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