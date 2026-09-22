БГУ будет проводить занятия в онлайн-формате в течение трех дней

Бакинский государственный университет (БГУ) сообщил о переходе на онлайн-формат обучения в течение трех дней.

Об этом сообщили Report в БГУ.

Отмечается, что решение о дистанционном обучении с 23 по 25 сентября принято в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.