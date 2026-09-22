БГУ будет проводить занятия в онлайн-формате в течение трех дней
Наука и образование
- 22 сентября, 2026
- 19:30
Бакинский государственный университет (БГУ) сообщил о переходе на онлайн-формат обучения в течение трех дней.
Об этом сообщили Report в БГУ.
Отмечается, что решение о дистанционном обучении с 23 по 25 сентября принято в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.
Последние новости
21:22
В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светомЭнергетика
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17