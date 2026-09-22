Bakı Dövlət Universitetində dərslər üç gün onlayn keçiriləcək
Elm və təhsil
- 22 sentyabr, 2026
- 19:21
Bakı Dövlət Universitetində dərslər 3 gün onlayn keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Universitetdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Formula-1" tədbiri ilə əlaqədar olaraq 23-25 sentyabr tarixlərində (3 gün müddətində) Bakı Dövlət Universitetində dərslər məsafədən - onlayn formada təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12
BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilibRegion
19:56
Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmirRegion
19:54