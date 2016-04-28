​Бакинская Высшая Школа Нефти совместно с Университетом Хериот-Ватт подготовит магистров

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая ректором Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым, совершила визит в Университет Хериот-Ватт (УХВ), расположенный в городе Эдинбург Соединенного Королевства. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ходе визита были проведены обсуждения с руководством УХВ о перспективах существующего и будущего сотрудничества в рамках учебного процесса, реализации совместной магистерской программы и возможностях сотрудничества в области научных исследований.

Во время визита ректор Эльмар Гасымов встретился с ректором УХВ, профессором Ричардом Вилиамсом. В рамках встречи был проведен обмен мнениями по стратегическим направлениям и перспективам сотрудничества, а также выдвинуты конкретные предложения в связи с расширением существующего сотрудничества в области подготовки магистров и докторантов. Ввиду того, что имеющиеся узы сотрудничества между БВШН и УХВ в сфере образования могут содействовать расширению культурных связей между двумя странами, была достигнута договоренность по поводу проведения конкретных мероприятий в этом направлении.

Кроме того, в рамках визита проведен широкий обмен мнениями с главой факультета Инженерии и естественных наук УХВ, профессорско-преподавательским составом и административными сотрудниками, ответственными за межведомственное сотрудничество и достигнуты конкретные договоренности по текущим и перспективным вопросам. В частности обсуждения были вокруг вопросов, связанных с результатами экзаменов, обогащением содержания учебных материалов, сотрудничеством в области магистратуры и научного исследования, обменом студентов, оснащением лабораторий и аудиторий нового кампуса БВШН.

Помимо обсуждения ряда вопросов, также были достигнуты договоренности в связи с подписанием соглашения по магистерской программе, организации визита ректора УХВ, профессора Р.Вилиамса в Баку, а также по поводу проведения таких мероприятий, как "День Азербайджана" в УХВ и "День Шотландии" в БВШН, которые могут внести определенный вклад в расширение культурного сотрудничества между двумя странами.