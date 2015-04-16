​Бакинская Высшая Школа Нефти получила международные сертификаты по трем направлениям ISO

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти по итогам оценочных мероприятий по применению международных стандартов, проведенных аудиторами Турецкого Института Стандартов (ТИС), удостоилась международных сертификатов по трем направлениям стандарта ISO: ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система экологического менеджмента", OHSAS 18001 "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в церемонии вручения сертификата приняли участие вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов, посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошкун, заместитель главного секретаря Турецкого Института Стандартов Джошкун Шентюрк, заместитель руководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев, представитель ТИС в Азербайджане Селим Челеби, руководство и профессорско-пре подавательский состав БВШН.

Открывая заседание, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение от пребывания гостей в вузе и сообщил, что основной миссией Высшей Школы является реализация учебного процесса в соответствии с национальным законодательство м, опираясь на государственные принципы и на уровне международных стандартов. Он отметил, что для достижения высоких показателей качества осуществляются все меры по обеспечению здоровой деятельности, охраны труда и окружающей среды в БВШН. Ректор поблагодарил представителей ТИС за сотрудничество со структурами БВШН в период пребывания их в Высшей Школе и за вклад в повышение эффективности работы обеспечения качества.

Вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов поздравил коллектив БВШН в связи с этим достижением. Он высоко оценил осуществляемые работы в БВШН и выразил уверенность, что эти работы обеспечат потребность страны в образованных и высококвалифицир ованных кадрах, соответствующих международным стандартам.

Посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошкун поблагодарил руководство БВШН за приглашение на такое значимое мероприятие. Подчеркнув, что деятельность БВШН в междунардной сфере находится на высоком уровне, он отметил, что этот фактор в будущем превратит Высшую Школу в одну из самых ведущих университетов мира.

Заместитель главного секретаря Турецкого Института Стандартов Джошкун Шентюрк выразил удовлетворение пребыванием в Баку и БВШН. Д.Шентюрк приветствовал успешную деятельность БВШН в области применения за очень короткое время международных стандартов и выразил чувство гордости за выдачу БВШН международного сертификата представляемой им структурой.

Заместитель руководителя аппарата министерства образования Ягуб Пириев в своем выступлении подчеркнул, что БВШН является одним из лидеров в области подготовки кадров соответствующим требованиям трудового рынка. Он отметил, что наличие таких сертификатов в будущем еще больше поспособствует карьерным возможностям выпускников БВШН.

Представитель ТИС в Азербайджане Селим Челеби высоко оценил деятельность БВШН по всем направлениям и отметил, что система управления, организация учебного процесса в вузе отвечает современным требованиям и стандартам.

В завершении состоялась церемония выдачи БВШН сертификатов соответствия трем направлениям международных стандартов.

Отметим, что БВШН - первый и единственный вуз, который получает международные сертификаты по трем направлениям стандарта ISO: ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система экологического менеджмента", OHSAS 18001 "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности". Эти сертификаты позволят преподавателям и исследователям Высшей Школы принять участие в международных проектах.

Напомним, что в декабре 2014-го года аудиторы ТИС провели оценочные мероприятия по применению международных стандартов в БВШН. В Высшей Школе соответственно принятым в мире стандартам ISO прошла проверка документов систем менеджмента качества, экологии, охраны труда и техники безопасности во всех структурных подразделениях, отделах, центрах, библиотеках и лабораториях, а также на кафедрах вуза.