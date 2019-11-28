Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по публикации научных статей в Web of Science - ИНФОГРАФИКА

По состоянию на ноябрь 2019 года Азербайджан занимает первое место в регионе из-за общего веса индексированных исследований Web of Science и роста публикационной активности за последние годы.

Как передает Report, в научной базе данных Web of Science зарегистрировано 1392 научные исследования из Азербайджана, тогда как из Армении - 1119, а из Грузии - 999.

Отметим, что данные за 2019 год будут полностью собраны в первой половине следующего года, поэтому ожидается, что этот показатель увеличится.

Напомним, что соглашение между Министерством образования и ведущим мировым поставщиком аналитической информации Clarivate Analytics (ранее Thomson Reuters) было подписано в 2015 году. В результате данного соглашения около 40 азербайджанских вузов получили доступ к научной базе Web of Science.

5 декабря 2018 года в Баку состоялась церемония, посвященная новому этапу сотрудничества между Министерством образования Азербайджана и компанией Clarivate Analytics. На мероприятии был подписан документ о сотрудничестве между Министерством образования и компанией Clarivate Analytics, охватывающий 2019-2021 годы. Данное соглашение предусматривает расширение действующего сотрудничества, доступ к платформе InCites, что позволяет проводить всесторонний анализ научной деятельности по всей стране и обеспечивает выход к русскоязычным научным публикациям платформы Web of Science.

Эмилия Аббасова