    Азербайджанский ученый назначена на высокую должность в Университете Радфорд

    Наука и образование
    17 октября, 2025
    • 22:40
    Азербайджанский ученый назначена на высокую должность в Университете Радфорд

    Азербайджанский академик Агида Манизаде назначена помощником проректора по вопросам магистратуры в Университете Рэдфорд, штат Виргиния.

    Как сообщает американское бюро Report, проректор учебного заведения Бетани Ашер заявила, что это назначение служит укреплению студентоцентрированной модели и успехов университета в магистерском образовании. Университетский журнал опубликовал развернутую статью о значительном вкладе азербайджанского академика в международное образование.

    Отметим, что Агида Манизаде получила степень бакалавра и магистра по математике в Бакинском государственном университете, степень магистра математического образования в Колледже William & Mary и степень доктора философии по математическому образованию в Университете Виргинии.

    С 2009 года работает профессором в Департаменте математики и статистики Университета Рэдфорд. А. Манизаде также является президентом Совета учителей математики Виргинии и главным редактором журнала "Учитель математики Виргинии".

    Области исследований академика включают математическое образование, методологию преподавания, онлайн-образование и оценку образования. Она является автором 27 научных публикаций.

    Azərbaycanlı alim Radford Universitetində yüksək vəzifəyə təyin olunub

