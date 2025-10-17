Азербайджанский ученый назначена на высокую должность в Университете Радфорд

Азербайджанский академик Агида Манизаде назначена помощником проректора по вопросам магистратуры в Университете Рэдфорд, штат Виргиния.

Как сообщает американское бюро Report, проректор учебного заведения Бетани Ашер заявила, что это назначение служит укреплению студентоцентрированной модели и успехов университета в магистерском образовании. Университетский журнал опубликовал развернутую статью о значительном вкладе азербайджанского академика в международное образование.

Отметим, что Агида Манизаде получила степень бакалавра и магистра по математике в Бакинском государственном университете, степень магистра математического образования в Колледже William & Mary и степень доктора философии по математическому образованию в Университете Виргинии.

С 2009 года работает профессором в Департаменте математики и статистики Университета Рэдфорд. А. Манизаде также является президентом Совета учителей математики Виргинии и главным редактором журнала "Учитель математики Виргинии".

Области исследований академика включают математическое образование, методологию преподавания, онлайн-образование и оценку образования. Она является автором 27 научных публикаций.