Азербайджанские вузы представили свои возможности на Study in Azerbaijan в Казахстане

В инновационном центре Farabi Hub Казахского национального университета имени Аль-Фараби стартовала международная выставка высших учебных заведений Азербайджана Study in Azerbaijan.

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие направлено на развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки между Казахстаном и Азербайджаном.

В церемонии открытия приняли участие министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также представители академического сообщества двух стран.

В выставке задействованы около 25 ведущих вузов Азербайджана. Абитуриенты и студенты получают доступ к информации об образовательных программах, научных проектах и возможностях академической мобильности, включая программы двойных дипломов и грантовую поддержку.

Министр Саясат Нурбек заявил, что инициатива является продолжением активного взаимодействия между странами в образовательной сфере. По его словам, высокий интерес к выставке Study in Kazakhstan, прошедшей ранее в Азербайджане, подтвердил востребованность таких форматов сотрудничества и привел к заключению десятков соглашений.

Министр Эмин Амруллаев подчеркнул, что образовательное партнерство способствует укреплению связей между двумя странами и открывает дополнительные возможности для молодежи. Он отметил готовность азербайджанской стороны предоставлять качественное образование и расширять программы для иностранных студентов.

Выставка продолжит работу 7–8 апреля, предоставляя абитуриентам возможность получить консультации напрямую от представителей азербайджанских университетов.