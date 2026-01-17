Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

Азербайджанские школьники завоевали 10 медалей на XXII Международной олимпиаде Жаутыкова, проходившей с 10 по 14 января в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт образования, по физике серебряных медалей удостоились ученик XI класса Технико-гуманитарного лицея города Баку Мухаммед Джафарли, ученик XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Раиг Бабазаде и ученик XI класса Бакинского турецкого лицея Мурад Халил, а бронзовой медали - ученица XI класса Сумгайытского лицея Технических и естественных наук имени Низами Гянджеви Зейнаб Мамедли.

По математике бронзовые медали завоевали ученик XI класса Гимназии с уклоном по естественным наукам Давуд Тарвердили и ученик X класса Лицея "Зякалар" №287 города Баку Фархад Искандер.

По информатике серебряных медалей были удостоены ученик XI класса Бакинского турецкого анатолийского лицея Ахмед Гамбарли и ученик X класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Акпер Ахмедов, а бронзовых медалей - ученик XI класса средней школы №157 Гасан Велиев и ученик X класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде.

Таким образом, азербайджанские школьники в целом завоевали пять серебряных и столько же бронзовых медалей.