Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

    Наука и образование
    • 17 января, 2026
    • 19:44
    Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

    Азербайджанские школьники завоевали 10 медалей на XXII Международной олимпиаде Жаутыкова, проходившей с 10 по 14 января в столице Казахстана Астане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Институт образования, по физике серебряных медалей удостоились ученик XI класса Технико-гуманитарного лицея города Баку Мухаммед Джафарли, ученик XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Раиг Бабазаде и ученик XI класса Бакинского турецкого лицея Мурад Халил, а бронзовой медали - ученица XI класса Сумгайытского лицея Технических и естественных наук имени Низами Гянджеви Зейнаб Мамедли.

    По математике бронзовые медали завоевали ученик XI класса Гимназии с уклоном по естественным наукам Давуд Тарвердили и ученик X класса Лицея "Зякалар" №287 города Баку Фархад Искандер.

    По информатике серебряных медалей были удостоены ученик XI класса Бакинского турецкого анатолийского лицея Ахмед Гамбарли и ученик X класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Акпер Ахмедов, а бронзовых медалей - ученик XI класса средней школы №157 Гасан Велиев и ученик X класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Фатех Ахмедзаде.

    Таким образом, азербайджанские школьники в целом завоевали пять серебряных и столько же бронзовых медалей.

    Олимпиада школьники Казахстан
    Фото
    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Последние новости

    19:49

    Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета РФ

    Другие страны
    19:44
    Фото

    Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

    Наука и образование
    19:33

    Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране

    В регионе
    19:27

    "Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа

    Футбол
    19:19

    СМИ: Карни принял предложение Трампа войти в "Совета мира" по Газе

    Другие страны
    19:06

    Украинская разведка заявила о планах РФ атаковать энергообъекты страны

    Другие страны
    19:06

    Тысячи людей вышли на митинг в Дании против захвата США Гренландии

    Другие страны
    18:52

    Дания и Франция провели тренировочные полеты над Гренландией

    Другие страны
    18:36

    МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом матче с новым главным тренером

    Футбол
    Лента новостей