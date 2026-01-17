İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Elm və təhsil
    • 17 yanvar, 2026
    • 19:24
    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunan 10–14 yanvar tarixlərində təşkil olunan XXII Beynəlxalq Jautikov Olimpiadasında Azərbaycan məktəbliləri 5 gümüş, 5 bürünc olmaqla, ümumilikdə 10 medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fizika fənni üzrə Bakı şəhəri Texniki-Humanitar Liseyinin XI sinif şagirdi Məhəmməd Cəfərli, Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin XI sinif şagirdi Raiq Babazadə və Bakı Türk Liseyinin XI sinif şagirdi Murad Xəlil gümüş medala, Sumqayıt şəhəri Nizami Gəncəvi adına Texniki və təbiət elmləri liseyinin XI sinif şagirdi Zeynəb Məmmədli isə bürünc medala layiq görülüblər.

    Riyaziyyat fənni üzrə Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın XI sinif şagirdi Davud Tarverdili və Bakı şəhəri 287 nömrəli "Zəkalar" Liseyinin X sinif şagirdi Fərhad İskəndər bürünc medal qazanıblar.

    İnformatika fənni üzrə Bakı Türk Anadolu Liseyinin XI sinif şagirdi Əhməd Qəmbərli və Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin X sinif şagirdi Əkbər Əhmədov gümüş medala, 157 nömrəli tam orta məktəbin XI sinif şagirdi Həsən Vəliyev və Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin X sinif şagirdi Fateh Əhmədzadə bürünc medala layiq görülüblər.

    Təhsil İnstitutu məktəbli medal
    Foto
    Азербайджанские школьники завоевали на международной олимпиаде 10 медалей

    Son xəbərlər

    20:09

    KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    19:50

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:37

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    19:24
    Foto

    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Elm və təhsil
    19:16

    Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir

    Region
    19:08

    "Turan Tovuz" yoxlama oyununda Polşa "Poqon"una uduzub

    Futbol
    19:02

    "Mançester Yunayted" yeni baş məşqçisi ilə ilk matçında "Mançester Siti"ni məğlub edib

    Futbol
    18:51

    Filippində tullantı poliqonunda baş verən uçqunda ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti