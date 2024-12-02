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Азербайджан впервые примет участие в международном оценочном исследовании IELS

Азербайджан впервые примет участие в международном оценочном исследовании IELS В 2025 году Азербайджан впервые примет участие во втором цикле международного оценочного исследования IELS.
Наука и образование
2 декабря 2024 г. 18:26
Азербайджан впервые примет участие в международном оценочном исследовании IELS

В 2025 году Азербайджан впервые примет участие во втором цикле международного оценочного исследования IELS.

Как сообщает Report, об этом заявили в Институте образования Азербайджана.

Международное исследование раннего обучения и благополучия детей (IELS), инициированное ОЭСР в 2018 году, является одним из ключевых международных оценочных проектов.

Исследование направлено на изучение влияния навыков, опыта раннего образования, домашней среды и индивидуальных особенностей у 5-летних детей на их обучение и развитие.

Основной этап IELS в Азербайджане запланирован на январь-март 2025 года. В нем примут участие около 3000 детей из 211 образовательных учреждений страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilk dəfə IELS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatında iştirak edəcək

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