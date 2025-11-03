Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентов

В настоящее время в вузах Украины обучаются более 5 тыс. студентов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в соцсети написал посол Украины в Баку Юрий Гусев.

"Азербайджан - среди лидеров по количеству студентов, обучающихся в Украине. По данным Министерства образования и науки Украины, более 5 тыс. студентов из Азербайджана выбрали украинские университеты для получения высшего образования", - отметил дипломат.

Он добавил, что согласно статистическим данным, наибольшее количество иностранных студентов прибывает в Украину из Китая - 6 846 человек. В топ-3 входят также Азербайджан (5 017 студентов) и Грузия (1 081 человек). Далее следуют Индия (930), Марокко (723) и Турция (636).

"Посольство Украины в Азербайджане выражает признательность азербайджанским студентам за доверие и интерес к украинскому образованию. Дипмиссия, совместно с директором инициативы Study in Ukraine Еленой Шаповаловой и ее командой, намерена продолжить работу по расширению образовательных связей между Украиной и Азербайджаном", - говорится в публикации.