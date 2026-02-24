Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты
- 24 февраля, 2026
- 11:59
С нового учебного года государственные документы об образовании в Азербайджане будут выдаваться в электронном формате.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства науки и образования Азербайджана Вюсал Ханларов на брифинге на тему "Цифровизация образования".
По его словам, Кабинет министров Азербайджана утвердил правила перехода к выдаче государственных документов об образовании в электронном виде.
"Дипломы, аттестаты, сертификаты и приложения к ним по уровням высшего, среднего специального, профессионального и общего образования будут выдаваться в форме юридически действительных электронных документов. Процесс будет вестись через Централизованную информационную систему образования (TMIS). Получить документы можно будет через портал "Электронное правительство", - отметил он.
Ханларов добавил, что специальный штрих-код на данных документах позволит проверять их подлинность в онлайн-режиме.