    Наука и образование
    • 24 февраля, 2026
    • 11:59
    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    С нового учебного года государственные документы об образовании в Азербайджане будут выдаваться в электронном формате.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства науки и образования Азербайджана Вюсал Ханларов на брифинге на тему "Цифровизация образования".

    По его словам, Кабинет министров Азербайджана утвердил правила перехода к выдаче государственных документов об образовании в электронном виде.

    "Дипломы, аттестаты, сертификаты и приложения к ним по уровням высшего, среднего специального, профессионального и общего образования будут выдаваться в форме юридически действительных электронных документов. Процесс будет вестись через Централизованную информационную систему образования (TMIS). Получить документы можно будет через портал "Электронное правительство", - отметил он.

    Ханларов добавил, что специальный штрих-код на данных документах позволит проверять их подлинность в онлайн-режиме.

