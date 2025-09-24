Азербайджан и Уорикский университет развивают программу по возобновляемой энергетике

Азербайджан и Уорикский университет Великобритании развивают совместную программу по возобновляемой энергетике.

Как передает Report, об этом заявил директор по стратегическому развитию вуза Гарет Робертс на Саммите университетов Евразии в Баку.

"Мы особенно гордимся партнерством с Министерством науки и образования и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, с которым реализуем программу двойного диплома по возобновляемой энергетике", - сказал он.

По его словам, успех таких проектов достигается благодаря согласованности всех участников и равноправию в отношениях.

"Важно, чтобы не было дисбаланса и каждый партнер мог работать в своей сильной области. В Великобритании мы достаточно продвинуты в возобновляемой энергетике, а в Баку есть глубокие знания об энергетическом секторе. Задача состоит в том, чтобы объединить эти сильные стороны", - пояснил Робертс.