Азербайджан и Уорикский университет развивают программу по возобновляемой энергетике

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 11:22
    Азербайджан и Уорикский университет Великобритании развивают совместную программу по возобновляемой энергетике.

    Как передает Report, об этом заявил директор по стратегическому развитию вуза Гарет Робертс на Саммите университетов Евразии в Баку.

    "Мы особенно гордимся партнерством с Министерством науки и образования и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, с которым реализуем программу двойного диплома по возобновляемой энергетике", - сказал он.

    По его словам, успех таких проектов достигается благодаря согласованности всех участников и равноправию в отношениях.

    "Важно, чтобы не было дисбаланса и каждый партнер мог работать в своей сильной области. В Великобритании мы достаточно продвинуты в возобновляемой энергетике, а в Баку есть глубокие знания об энергетическом секторе. Задача состоит в том, чтобы объединить эти сильные стороны", - пояснил Робертс.

