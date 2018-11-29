Азербайджан и Мексика расширяют связи в области образования

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с ректором Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалятом Мурадовым, с целью придать импульс связям в сфере просвещения, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики.

Ректор А. Мурадов выразил признательность по поводу очередной встречи с послом Лабардини и представил новые данные о сотрудничестве Университета с иностранными вузами. В этой связи, он подчеркнул интерес Университета в установлении и развитии связей с мексиканскими вузами.

Посол Лабардини отметил, что двусторонние отношения между Мексикой и Азербайджаном продолжают укрепляться, где важное место занимает консолидация правовой базы. Дипломат подчеркнул, что подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта открывает новые пути для сотрудничества в многочисленнах областях.

Помимо этого, стороны обсудили различные аспекты возможного сотрудничества и указали возможности, предлагаемые сторонами.