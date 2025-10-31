Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    • 31 октября, 2025
    • 17:45
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева и замминистра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы обсудили сотрудничество в сфере образования.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе кыргызского Минпросвещения.

    "Стороны обсудили развитие STEM-образования, цифровизацию учебного процесса, а также роль образования экологической культуры и повышений устойчивости к изменению климата", - говорится в пресс-службе.

    Кендирбаева рассказала о ключевых реформах в системе образовании Кыргызстана, в частности о переходе на 12-летнее обучение, выпуске новых учебников и обеспечению педагогов ноутбуками.

    "Азербайджанская сторона выразила готовность к дальнейшему обмену опытом и пригласила кыргызстанскую STEM-команду для участия в совместных проектах и мероприятиях", - подчеркивается в информации.

    Кыргызстан Азербайджан STEM Министерство образования Догдуркул Кендирбаева Гасан Гасанлы
    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    18:22

    ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной Кореи

    Аналитика
    18:08

    ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицо

    Финансы
    18:07

    В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поезд

    Происшествия
    17:57
    Фото

    Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в Кыргызстане

    Энергетика
    17:55
    Фото

    В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системы

    Происшествия
    17:51

    Сахиба Гафарова посетит Бразилию для участия в COP30 - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    17:45

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    17:40
    Фото

    В ЦБА обсудили продвижение цифровых инноваций в секторе финтех

    Финансы
    17:33

    В Сербии остановили движение поездов из-за угрозы теракта

    Другие страны
    Лента новостей