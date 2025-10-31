Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева и замминистра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы обсудили сотрудничество в сфере образования.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе кыргызского Минпросвещения.

"Стороны обсудили развитие STEM-образования, цифровизацию учебного процесса, а также роль образования экологической культуры и повышений устойчивости к изменению климата", - говорится в пресс-службе.

Кендирбаева рассказала о ключевых реформах в системе образовании Кыргызстана, в частности о переходе на 12-летнее обучение, выпуске новых учебников и обеспечению педагогов ноутбуками.

"Азербайджанская сторона выразила готовность к дальнейшему обмену опытом и пригласила кыргызстанскую STEM-команду для участия в совместных проектах и мероприятиях", - подчеркивается в информации.