    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

    Наука и образование
    • 10 апреля, 2026
    • 12:03
    Технологии искусственного интеллекта (ИИ) необходимо активно внедрять в образовательных учреждениях - как в школах, так и в высших учебных заведениях.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Международной лаборатории исследований и лидерства в области межрелигиозного сотрудничества и сосуществования Амра Сабик Эль-Райесс в видеообращении на международной научно-практической конференции в Баку по случаю 10-летия создания Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

    Она подчеркнула, что необходимо формировать новое поколение, способное уверенно взаимодействовать с данной концепцией:

    "Использование ИИ в процессе оценки со временем также станет необходимым. Поскольку время требует от нас нового подхода, мы должны быть к нему готовы. Это, конечно, возможно с применением ИИ".

    Искусственный интеллект Амра Сабик Эль-Райесс Школы Высшие учебные заведения
    Amra Sabic El Rayess: Süni intellektdən məktəb və universitetlərdə geniş istifadə edilməlidir

