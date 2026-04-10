Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) необходимо активно внедрять в образовательных учреждениях - как в школах, так и в высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Международной лаборатории исследований и лидерства в области межрелигиозного сотрудничества и сосуществования Амра Сабик Эль-Райесс в видеообращении на международной научно-практической конференции в Баку по случаю 10-летия создания Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

Она подчеркнула, что необходимо формировать новое поколение, способное уверенно взаимодействовать с данной концепцией:

"Использование ИИ в процессе оценки со временем также станет необходимым. Поскольку время требует от нас нового подхода, мы должны быть к нему готовы. Это, конечно, возможно с применением ИИ".