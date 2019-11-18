Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев встретился с вице-президентом Национальной академии наук Грузии, академиком Роином Метревели.

Как сообщили Report в Академии, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием связей между академиями наук Азербайджана и Грузии.

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подчеркнул, что в нашей республике на государственном уровне уделяется особое внимание развитию связей с соседней и дружественной Грузией.

Вице-президент Национальной академии наук Грузии, академик Роин Метревели рассказал о своих встречах с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Также он отметил, что имеются широкие возможности для еще большего развития научного сотрудничества в области общественных и гуманитарных наук.