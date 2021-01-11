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Академик Иса Габиббейли об отстранении от должности в НАНА

Академик Иса Габиббейли об отстранении от должности в НАНА На должность первого вице-президента НАНА избран академик Дильгам Тагиев
Наука и образование
11 января 2021 г. 10:34
Академик Иса Габиббейли об отстранении от должности в НАНА

Академик Иса Габиббейли прокомментировал освобождение от должности первого вице-президента решением, принятым на заседании Национальной академии наук Азербайджана 8 января этого года.

И.Габиббейли сообщилReport, что в НАНА на пост первого вице-президента отведена одна штатная единица, как и в большинстве академий мира.

"Первый вице-президент - второй человек после президента Академии. Осуществляет в основном организационную, административную работу, выполняет поручения президента Академии и координирует его деятельность с другими вице-президентами. В этом контексте определение института первого вице-президента, состоящего из одного человека, принесет пользу с точки зрения координации и направления деятельности институтов президентов и вице-президентов Академии".

Считаю, что назначение академика Дильгама Тагиева на должность первого вице-президента НАНА - правильное решение, он подходящий кандидат на эту должность. У него большой опыт работы в вузе, также он являлся вице-президентом. Это известный ученый в своей области. Поэтому он полностью подходит на данную должность. С другой стороны, тот факт, что руководитель Академии представляет общественные науки, а первый вице-президент - естественные науки, я думаю, будет иметь значение в управлении Академией, являющейся сферой многогранной научной деятельности", - добавил академик.

Отметим, что в соответствии с принятым решением, в НАНА учреждена должность только одного первого вице-президента и увеличено число вице-президентов.

На должность первого вице-президента НАНА избран академик Дильгам Тагиев.

В настоящее время вице-президентами НАНА являются академики Иса Габиббейли, Ибрагим Гулиев, Наргиз Пашаева, Тофик Нагиев, Ирада Гусейнова и Расим Алигулиев.

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Версия на азербайджанском языке İsa Həbibbəyli vəzifədən azad edilməsinə münasibət bildirdi

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