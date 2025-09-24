Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещен

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 10:40
    В школах Азербайджана не допускается сбор денег, дарение подарков и другие подобные практики по случаю 5 октября – Всемирного дня учителя.

    Как сообщает Report, Агентство по дошкольному и общему образованию распространило соответствующую информацию.

    В агентстве напомнили, что коллегия Министерства науки и образования утвердила "Правила этического поведения педагогов", которые исключают подобные действия.

    "Цель правил - обеспечить здоровую эмоциональную и психологическую атмосферу в учебных заведениях, укрепить доверие к педагогам, повысить их авторитет, а также предотвратить конфликт интересов. В документе прямо указывается, что любые материальные или нематериальные подарки, а также сбор денег под предлогом поздравлений по случаю Дня учителя категорически запрещены", - говорится в сообщении.

