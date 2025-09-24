İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Müəllimlər Günü münasibətilə pul yığılması və digər neqativ hallar qadağandır - RƏSMİ

    Elm və təhsil
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:04
    Müəllimlər Günü münasibətilə pul yığılması və digər neqativ hallar qadağandır - RƏSMİ

    5 Oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə pul yığılması və sair bu kimi neqativ halların baş verməsi qəti şəkildə qadağan edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) açıqlama yayıb.

    Qeyd olunub ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının müvafiq Qərarı ilə "Təhsilverənlərin etik davranış Qaydaları" təsdiq edilib:

    "Qaydaların əsas məqsədi təhsil müəssisələrində işgüzar, sağlam emosional və psixoloji mühitin təmin edilməsinə, vətəndaşların təhsil müəssisələrinə və təhsilverənlərə etimadının artırılmasına, təhsilverənlərlə təhsil prosesinin digər iştirakçıları arasında münasibətlərin idarə olunmasına, təhsilverənlərin nüfuzunun yüksəldilməsinə, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılmasına və maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasına nail olmaqdan ibarətdir.

    Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə valideyn və şagirdlərin müəllimləri təbrik etməsi adı altında onlara hər hansı maddi və qeyri-maddi nemətlərin, qiymətli əşyaların hədiyyə edilməsi, bu məqsədlə pul yığılması və sair bu kimi neqativ halların baş verməsi qəti şəkildə qadağan edilir".

    Futbol MÜTDA

    Son xəbərlər

    10:40

    İran ABŞ-ni ittiham edib

    Digər ölkələr
    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti