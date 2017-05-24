Абитуриент, набравший 700 баллов: Поступление в БВШН - самый счастливый момент для меня

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По результатам итогов, обнародованных Государственным экзаменационным центром, во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана на 2017/2018 учебный год Вагаб Джабраилов набрал самый высокий результат – 700 баллов. Молодой человек решил получить высшее образование в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), выбрав специальность "Инженер по автоматизации процессов".

В.Джабраилов ответил на вопросы отдела по связям с общественностью БВШН.

Report предлагает данное интервью:

Вагаб Джабраилов родился в 2000 году в поселке Лагич Исмаиллинского района. В 2006-2017 годах учился в средней школе поселка Лагич. Во время учебы принимал активное участие в олимпиадах и других конкурсах и различных мероприятиях. В 2015 году Вагаб завоевал бронзовую медаль на Республиканской Олимпиаде по математике.

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрал 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант или везение тоже играет роль?

– Я думаю, что 700 баллов на вступительных экзаменах – это результат моих трудов. Этого можно достичь лишь благодаря напряженной подготовке. Кроме того, большую роль играют внимание и умение концентрироваться на каждом вопросе экзамена.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– В первые минуты экзамена я волновался, наверное, как и все остальные. Но когда начал отвечать на вопросы, появилась уверенность в себе. Я думаю, успех на экзаменах зависит именно от этого момента. После экзаменов я сверил свои ответы с представленными официальными ответами Государственного экзаменационного центра и понял, что мне удалось набрать высокий балл.

– Почему ты выбрал именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– За короткий период времени Бакинская высшая школа нефти заняла особое место в системе азербайджанского образования, и именно этот вуз я выбрал задолго до экзамена. Что касается моей будущей специальности "Инженер по автоматизации процессов", то я выбрал ее потому, что меня всегда интересовали компьютерные технологии и робототехника. Поставил себе цель стать отличным специалистом в этой области, известным не только в Азербайджане, но и в мире.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

– Я хочу стать одним из лучших специалистов-инженеров страны, известных за рубежом. Моя самая заветная мечта – прославить свою родину во всем мире, как страну передовой науки.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

– В будущем я вижу себя работающим в одном из самых престижных научных международных центров, где я буду достойно представлять Азербайджан. Я верю, что обязательно достигну своей цели.