Амруллаев назвал необходимым обновление учебных программ вузов

Министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о необходимости обновления образовательных программ в азербайджанских вузах.

Как сообщает Report, об этом министр заявил инновационном саммите INMerge, организованном "PAŞA Holding" в Баку.

Министр отметил, что текущие учебные программы устарели и преподаватели передают опыт прошлого будущим поколениям. "То есть программы, подготовленные на основе данных 30-летней давности, передаются поколению, которое должно их использовать еще 30 лет. В результате образуется 60-летний разрыв. Мы должны уже сейчас адаптировать образовательные программы, прогнозируя будущее", - сказал он.