    Амруллаев назвал необходимым обновление учебных программ вузов

    Наука и образование
    • 29 сентября, 2025
    • 19:24
    Амруллаев назвал необходимым обновление учебных программ вузов

    Министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о необходимости обновления образовательных программ в азербайджанских вузах.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил инновационном саммите INMerge, организованном "PAŞA Holding" в Баку.

    Министр отметил, что текущие учебные программы устарели и преподаватели передают опыт прошлого будущим поколениям. "То есть программы, подготовленные на основе данных 30-летней давности, передаются поколению, которое должно их использовать еще 30 лет. В результате образуется 60-летний разрыв. Мы должны уже сейчас адаптировать образовательные программы, прогнозируя будущее", - сказал он.

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir
    Minister: Curricula in Azerbaijani universities must be updated

