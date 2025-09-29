Амруллаев назвал необходимым обновление учебных программ вузов
Наука и образование
- 29 сентября, 2025
- 19:24
Министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о необходимости обновления образовательных программ в азербайджанских вузах.
Как сообщает Report, об этом министр заявил инновационном саммите INMerge, организованном "PAŞA Holding" в Баку.
Министр отметил, что текущие учебные программы устарели и преподаватели передают опыт прошлого будущим поколениям. "То есть программы, подготовленные на основе данных 30-летней давности, передаются поколению, которое должно их использовать еще 30 лет. В результате образуется 60-летний разрыв. Мы должны уже сейчас адаптировать образовательные программы, прогнозируя будущее", - сказал он.
