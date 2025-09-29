İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:01
    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir
    Emin Əmrullayev

    Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakıda "PAŞA Holding"in təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində çıxışı zamanı deyib.

    Nazir bildirib ki, hazırkı dərs proqramları çox vaxt köhnə biliklərə əsaslanır:

    "Çox vaxt müəllimlər keçmişin təcrübəsini gələcək nəsillərə ötürür. Yəni 30 il əvvəlki bilik əsasında hazırlanan məzmun növbəti 30 ilə yönəldilir və nəticədə 60 illik boşluq yaranır. Biz gələcəyi proqnozlaşdıraraq təhsil proqramlarını indidən uyğunlaşdırmalıyıq".

    Emin Əmrullayev Universitet

    Son xəbərlər

    19:12

    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    Fərdi
    19:10

    Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:01

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    18:56

    Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyik

    Elm və təhsil
    18:53

    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    18:48

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    18:48

    Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmir

    Elm və təhsil
    18:43

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    18:41
    Video

    Azərbaycanın daha bir samboçusu medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti