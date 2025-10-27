Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025

    Наука и образование
    • 27 октября, 2025
    • 15:33
    93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025

    93 студентки стали победительницами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби в 2025 году.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития образования Ильгар Байрамлы.

    Он напомнил, что стипендиальная программа реализуется с 2022 года в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, а также с Министерством науки и образования.

    "За период реализации проекта около 300 студентов приняли участие в этой программе. В настоящее время в рамках программы на текущий учебный год 93 наши девушки-студентки получили возможность получать стипендиальную поддержку", - сказал он.

    Байрамлы добавил, что в рамках проекта реализуются и ряд дополнительных стипендиальных программ: "В общей сложности на них поступило более 3 тысяч заявок, и свыше 400 девушек-студенток приняли участие в этих программах".

    студенты вузы стипендия образование
    Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıb

    Последние новости

    16:34

    Азиатское турне Трампа: геополитика, инвестиции и миротворчество

    Другие страны
    16:32

    Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

    Наука и образование
    16:31

    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

    Внешняя политика
    16:31

    Отозван посол Азербайджана в Саудовской Аравии

    Внешняя политика
    16:28

    Марта Кос: ЕС в ноябре утвердит новый механизм приостановки безвизового режима с Грузией

    В регионе
    16:28

    Назначен новый посол Азербайджана в Японии

    Внешняя политика
    16:26

    Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый

    Внешняя политика
    16:24

    Счетная палата дала положительное заключение по финансовому отчету COP29

    Финансы
    16:16

    В Баку и регионах усилится ветер

    Экология
    Лента новостей