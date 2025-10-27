93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025

93 студентки стали победительницами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития образования Ильгар Байрамлы.

Он напомнил, что стипендиальная программа реализуется с 2022 года в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, а также с Министерством науки и образования.

"За период реализации проекта около 300 студентов приняли участие в этой программе. В настоящее время в рамках программы на текущий учебный год 93 наши девушки-студентки получили возможность получать стипендиальную поддержку", - сказал он.

Байрамлы добавил, что в рамках проекта реализуются и ряд дополнительных стипендиальных программ: "В общей сложности на них поступило более 3 тысяч заявок, и свыше 400 девушек-студенток приняли участие в этих программах".