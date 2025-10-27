İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıb

    Elm və təhsil
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:09
    Bu il 93 tələbə qız Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramını qazanıb

    Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Təhsilin İnkişaf Fondunun İdarə Heyəti sədrinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən İlqar Bayramlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O xatırladıb ki, təqaüd proqramı 2022-ci ildən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, eləcə də Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir:

    "Layihənin icrası dövründə 300-ə yaxın tələbə bu proqramda iştirak edib. Hazırda cari tədris ili üzrə proqram çərçivəsində 93 tələbə qızımız təqaüd dəstəyi almaq imkanı əldə edib".

    İ.Bayramlı əlavə edib ki, digər gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi çərçivəsində bir sıra əlavə təqaüd proqramları da həyata keçirilir:

    "Ümumilikdə bu təqaüd proqramlarına 3 mindən çox müraciət daxil olub və 400-dən artıq tələbə qız bu proqramlarda iştirak edib. Təhsil İnkişaf Fondu olaraq bunu həm strateji bir hədəf, həm də böyük məsuliyyət kimi qiymətləndiririk. İnanırıq ki, savadlı qadın gələcəyin savadlı anası, ailənin və cəmiyyətin möhkəm təməlidir".

    təqaüd proqramı Təhsilin İnkişaf Fondu

    Son xəbərlər

    15:15

    Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    15:14

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    15:13

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıb

    Futbol
    15:13

    BƏƏ Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin komandanı Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    15:12

    Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    15:10

    Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    15:09

    Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıb

    Elm və təhsil
    15:08
    Foto

    Azərbaycan karateçiləri Polşada 8 medal qazanıb

    Fərdi
    15:04

    Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 6 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti