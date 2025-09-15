20 граждан Сомали получат высшее образование в Азербайджане

Впервые в истории двусторонних отношений граждане Сомали получили право на обучение в Азербайджане в рамках Межправительственной стипендиальной программы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана.

Согласно предоставленной информации, в 2025-2026 учебном году на основании "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали" 20 граждан Сомали будут обучаться в ведущих высших учебных заведениях Азербайджана.