20 Somali vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq
Elm və təhsil
- 15 sentyabr, 2025
- 12:21
İlk dəfə Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində Somali Federativ Respublikasının vətəndaşları Azərbaycanda təhsil almaq hüququ qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Elm və Ali təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2025–2026-cı tədris ilində "Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Somali Federativ Respublikasının Təhsil, Mədəniyyət və Ali Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" əsasında 20 Somali vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil alacaq.
