Группа студентов БВШН проходит производственную практику в BP

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ С 1 июля по 9 сентября (10 недель) 17 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся на 3 и 4 курсах, проходят производственную практику в компании BP на оплачиваемой основе. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН.

Во время производственной практики студенты в первую очередь, приобщаясь к корпоративной работе, вместе с опытными специалистами компании осуществляют различные проекты и операции посредством применения передовых технологий и техники. За период практики студенты будут работать над реализацией специальных проектов, связанных с бурением и завершением скважин, технологиями буровых растворов, монтажом оборудований и вопросами гарантии качества/контроля за качеством. Кроме того, студенты после ознакомления с технологиями разработки месторождений и нефтегазовой добычи, будут привлечены к разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Также предусмотрено участие студентов во всех корпоративных мероприятиях, проводимых по вопросам безопасности труда и окружающей среды.

Студенты, проходящие производственную практику в компании BP, приобретают возможность совершенствовать свои технические и индивидуальные навыки, применяя на практике знания, усвоенные ими во время занятий. Они также имеют возможность близко ознакомиться со стандартами и методами инженерного дела в компании BP, техникой безопасности и этическими правилами при производстве и при этом приобретают богатый опыт работы.

После окончания практики студенты подготовят презентации об осуществленных работах на практике, которые будут оценены руководителями групп.

Отметим, что студентам, проходящим в течение 10 недель летнюю производственную практику в компании BP, будут выданы зарплаты.