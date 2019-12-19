11 студентов БВШН отобраны для участия в международной магистерской программе

Объявлены победители проекта «Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии», реализуемого в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтяной и газовой компанией TechnipFMC.

Как сообщили Report в Высшей школе, в рамках меморандума о сотрудничестве предусматривается проведение мероприятий для усовершенствования знаний и умений по магистерской программе для студентов, занятых в нефтегазовой сфере, реализация совместных проектов в области науки, технологий и образования. На церемонии объявления победителей присутствовали представители Фонда Гейдара Алиева, компании TechnipFMC, Бакинской Высшей Школы Нефти, Посольства Италии, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и других организаций.

Выступая на мероприятии, начальник департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов проинформировал собравшихся о цели учебной программы. Он отметил, что данная программа является одним из важных проектов, направленных на внесение вклада в развитие сектора образования, окружающей среды и технологий страны, передачу технологических и промышленных инноваций азербайджанским студентам и профессионалам, усовершенствование их знаний и умений. На начальном этапе трехэтапного проекта в курсах приняли участие 50 студентов из Азербайджана, 25 из которых были студентами четвертого курса БВШН, обучающимися по специальности «Нефтегазовая и химическая инженерия».На первом этапе были проведены тренинги по 5 модулям в течение 6 недель. По окончании тренингов 15 студентов были отобраны для обучения по магистерской программе.11 из этих студентов являются студентами Бакинской Высшей Школы Нефти, а остальные четверо– студентами Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.Студенты-победители будут обучаться на курсах повышения квалификации во Франции, Италии и Норвегии в течение 2 месяцев. Выступая на церемонии, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов отметил, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой,поставил перед собой цель, которая заключается в том, чтобы развить сферу образования до уровня, отвечающего требованиям глобализированного мира и сформировать материально-техническую и интеллектуальную базу для реализации национальной модели образования.Ректор выразил признательность руководствам Фонда Гейдара Алиева и компании Technip FMC за доверие, оказанное молодежи и,в частности, студентам Бакинской Высшей Школы Нефти.Он отметил, что такие проекты имеют большое значение в том, что касается повышения знаний и навыков молодых людей.Э. Гасымов пожелал студентам, которые будут учиться на курсах повышения квалификации, достойно представить Азербайджан за рубежом. Затем представитель компании TechnipFMC и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари выступили на мероприятии. Они подчеркнули важность магистерской программы и отметили наличие высокого интеллектуального потенциала у отобранных студентов.

В рамках мероприятия была проведена презентация проектов-победителей, представленных студентами, отобранными для участия в магистерской программе Бакинской Высшей Школы Нефти. Проект направленный на защиту окружающей среды, предусматривал разработку биопластичных продуктов.

В конце мероприятия участникам, успешно завершившим соответствующий этап программы, были вручены сертификаты.