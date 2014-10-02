Опубликован рейтинг лучших университетов мира за 2014-2015 годы

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг лучших университетов мира за 2014-2015 годы. Как сообщает Report, ни один вуз Азербайджана не попал в список из 400 лучших университетов мира.
- В первую десятку списка попали вузы США и Великобритании. Лучшим вузом мира, согласно рейтингу, стал Калифорнийский технологический университет. Он набрал 94,3 балла. На втором месте — Гарвардский университет (93,3 балла), замыкает тройку лидеров Оксфордский университет (93,2 балла). Четвертую и пятую строчку заняли Стэнфордский (92,9 балла) и Кембриджский университеты (92 балла).
- Места с шестого по десятое заняли Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Лондонский имперский колледж и Йельский университет соответственно.
- В рейтинге лучших вузов расположились несколько университетов Турции - Ближневосточный технический университет (85 место), Босфорский университет(139), Стамбульский технический университет (165). Российский вуз - МГУ им. Ломоносова на 196-ом месте рейтинга.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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